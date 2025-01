NHL: Grubauer verliert Kaderplatz bei Seattle

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat seinen Kaderplatz im Team der Seattle Kraken verloren. Wie die Franchise am Mittwoch bekannt gab, wurde der 33-Jährige auf die Waiverliste gesetzt mit der Absicht, zukünftig für das Farmteam Coachella Valley Firebrids zu spielen. Bis Donnerstag um 20.00 Uhr (MEZ) können die weiteren 31 Klubs der NHL den Deutschen ablösefrei verpflichten. Bei einem Jahresgehalt Grubauers von 5,9 Millionen US-Dollar erscheint dies aber unwahrscheinlich.

Grubauer bestritt in dieser NHL-Saison nur 21 von 52 Spielen von Beginn an, zuletzt erhielt zumeist Joey Daccord den Vorzug im Tor der Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Washington. Der deutsche Keeper, der seit der Saison 2021/22 in Seattle spielt, kassierte in dieser Spielzeit im Schnitt 3,83 Gegentore pro Begegnung.