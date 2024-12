NHL: Grubauer verliert mit Seattle in New Jersey

Der kleine Aufwärtstrend der Seattle Kraken um Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist in der NHL schon wieder beendet. Bei den New Jersey Devils kassierte Seattle nach zuvor zwei Siegen in Folge trotz 33 Paraden von Grubauer eine 2:3-Niederlage. Die Kraken sind nach der 14 Saisonniederlage Sechster der Pacific Division und liegen damit einen Platz hinter den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl.