NHL: Herbe Heimpleite für Peterka und Buffalo

Schwarzer Tag für den deutschen Eishockey-Jungstar John-Jason Peterka: Der Stürmer kassierte mit den Buffalo Sabres in der NHL eine herbe 2:5-Heimpleite gegen den Utah Hockey Club und belegt in der Eastern Conference nach der sechsten Niederlage in Serie weiter nur den zwölften Platz. Peterka stand insgesamt rund 17 Minuten auf dem Eis, in dieser Zeit kassierte Buffalo drei Gegentreffer.

Tyson Kozak hatte Buffalo mit seinem ersten Saisontor zunächst in Führung gebracht, doch in der Folge traf Utah fünfmal in Folge. Den Schlusspunkt setzten wieder die "Säbel" durch Jiri Kulich.