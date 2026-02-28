NHL-Star Moritz Seider trifft mit seinen Detroit Red Wings auf die Nashville Predators. Extra für die deutschen Fans wurde das Spiel am Montag kurzerhand vorverlegt. So könnt ihr es sehen.

Die Detroit Red Wings um den deutschen NHL-Star Moritz Seider haben sich nach der Olympia-Pause erfolgreich zurückgemeldet. Am Freitag gewannen die Red Wings bei den Ottawa Senators um Landsmann Tim Stützle nach Overtime mit 2:1.

Nur vier Tage nach dem Olympia-Sieg mit Team USA führte Kapitän Dylan Larkin sein Team zum Erfolg. Seider steuerte einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 bei.

Als Dritter in der Atlantic Division der Eastern Conference liegen die Red Wings damit weiter auf Playoff-Kurs.

Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag muss Detroit zunächst bei den Carolina Hurricanes ran. Am Montag, 2. März, kommt es dann zum Wiedersehen mit den Nashville Predators.

Damit die deutschen Fans nicht mitten in der Nacht aufstehen müssen, verlegte die NHL das Game kurzerhand vor. ProSieben MAXX überträgt ab 19:45 Uhr live.

Und die Red Wings haben noch eine Rechnung offen. Im November unterlagen Seider & Co. zuhause mit 3:6. Die Predators drehten dabei einen 1:2-Rückstand im dritten Drittel.

Für Nashville geht es dennoch um alles. Die Predators bangen um die Playoffs. Im Mittelfeld der Western Conference liegend, ist eigentlich nur noch eine Wild Card realistisch.

ran hat alle Infos für das NHL-Game zusammengefasst.