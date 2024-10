NHL in Prag: Peterka bei zweiter Sabres-Pleite verletzt

Nationalspieler John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres haben beim Saisonauftakt der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in Prag auch das zweite Spiel gegen die New Jersey Devils verloren. Einen Tag nach der 1:4-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen mussten sich die Sabres am Samstag 1:3 geschlagen geben. Obendrein verletzte sich Peterka bereits früh im ersten Drittel und konnte nicht mehr mitwirken.

Der 22 Jahre alte Peterka, der in seine vierte NHL-Spielzeit am Freitag mit einem Assist gestartet war, stand nur 1:39 Minuten auf dem Eis, ehe er nach einem einem harten Check von Brendon Dillon eine Oberkörperverletzung erlitt. Über die Schwere der Blessur sollen Untersuchungen nach der Rückkehr in die USA Aufschluss ergeben.

Tage Thompson (9.) brachte Buffalo in der O2 Arena in Führung, eher Seamus Casey (12.), Paul Cotter (48.) und der Schweizer Timo Meier (55.) zum zweiten Saisonsieg schossen.

Die ersten Spiele in Nordamerika stehen in der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit an, der deutsche Topstar Leon Draisaitl startet mit den Edmonton Oilers einen Tag später daheim gegen die Winnipeg Jets.