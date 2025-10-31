Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers tun sich in der NHL weiter schwer. Besser läuft es hingegen für Tim Stützle und Moritz Seider.

Die Edmonton Oilers um den deutschen Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine knappe Niederlage einstecken müssen. Die Kanadier verloren in der Overtime gegen die New York Rangers mit 3:4. Draisaitl blieb ohne Treffer, steuerte jedoch einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Oilers bei.

Der Stanley-Cup-Finalist der vergangenen zwei Jahre tut sich in der neuen Spielzeit damit weiterhin schwer, nach zwölf Spielen liegen die Oilers in der Western Conference auf Rang acht.

Den zweiten Sieg in Folge nach einem längeren Negativlauf hingegen konnte der deutsche Coach Marco Sturm mit den Boston Bruins einfahren. Boston besiegte die Buffalo Sabres mit 4:3 in der Overtime, in der Eastern Conference belegt das Team nun Rang zwölf.