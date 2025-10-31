Anzeige
Eishockey

NHL: Knappe Niederlage für Leon Draisaitl, Marco Sturm holt nächsten Sieg

  • Aktualisiert: 31.10.2025
  • 07:47 Uhr
  • SID

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers tun sich in der NHL weiter schwer. Besser läuft es hingegen für Tim Stützle und Moritz Seider.

Die Edmonton Oilers um den deutschen Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine knappe Niederlage einstecken müssen. Die Kanadier verloren in der Overtime gegen die New York Rangers mit 3:4. Draisaitl blieb ohne Treffer, steuerte jedoch einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Oilers bei.

Der Stanley-Cup-Finalist der vergangenen zwei Jahre tut sich in der neuen Spielzeit damit weiterhin schwer, nach zwölf Spielen liegen die Oilers in der Western Conference auf Rang acht.

Den zweiten Sieg in Folge nach einem längeren Negativlauf hingegen konnte der deutsche Coach Marco Sturm mit den Boston Bruins einfahren. Boston besiegte die Buffalo Sabres mit 4:3 in der Overtime, in der Eastern Conference belegt das Team nun Rang zwölf.

Siege für Stützle und Seider

Einen entscheidenden Beitrag zum 4:3-Sieg der Ottawa Senators im Penaltyschießen gegen die Calgary Flames leistete der deutsche Nationalspieler Tim Stützle. Der 23-Jährige bereitet kurz vor Ende des dritten Drittels den Ausgleich seines Teams vor und traf dann auch im Shootout. In der Eastern Conference liegen die Senators auf Rang sieben.

Grund zur Freude hatte auch Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings. Das Team gewann ebenfalls im Penaltyschießen mit 4:3 gegen die Los Angeles Kings und fuhr so den dritten Sieg in Folge ein, Seider steuerte einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 bei. In der Tabelle der Eastern Conference haben sich die Red Wings inzwischen in der Spitzengruppe festgesetzt und stehen nach elf Partien auf Platz drei.

