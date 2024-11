NHL: Knapper Sieg für Peterka

Der deutsche Eishockey-Jungstar John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der NHL einen knappen Erfolg gefeiert. Die Sabres entführten bei den Los Angeles Kings ein 1:0 und machten einen Sprung in der Tabelle. In der Eastern Conference liegt das Team aus dem US-Bundestaat New York jetzt auf dem achten Rang. Nationalspieler Peterka stand in der Startformation und spielte 17 Minuten.