Im Gegensatz zu Leon Draisaitl kommen seine Oilers in der NHL noch nicht in Schwung. Im Duell mit den Canucks um Lukas Reichel setzt es eine knappe Niederlage.

Leon Draisaitl läuft in der NHL heiß, doch seine Edmonton Oilers kommen nicht in Schwung. Der deutsche Eishockey-Superstar erzielte im deutschen Duell mit Nationalspieler Lukas Reichel bei den Vancouver Canucks zwar seine Saisontore sechs und sieben, konnte die 3:4-Niederlage nach Verlängerung aber nicht verhindern. Immerhin sorgte der Kölner im 800. Hauptrundenspiel seiner Karriere mit dem Ausgleich fünf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit für einen Punkt.

Edmonton liegt mit nur vier Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen außerhalb der Play-off-Ränge. Vor allem Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid schwächelt ungewohnt. Der Kanadier hat bislang erst ein Tor erzielt. Allerdings bereitete er das 3:3 vor. Reichel, der erst am Freitag von den Chicago Blackhawks nach Vancouver transferiert worden war, blieb in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber ohne Punkt.