NHL: Detroit Red Wings siegen mit umstrittenen Treffer

Das Team von Moritz Seider schlägt die Nashville Predators und verbucht wichtige Punkte im Playoffrennen. Ein umstrittener Treffer der Red Wings fällt, als Seider eine Strafzeit absitzt - und wird zum Knackpunkt des Spiels.

Die Detroit Red Wings haben einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs der NHL gemacht.

Das Team des deutschen Nationalspielers Moritz Seider setzte sich am Montag mit 4:2 bei bei Nashville Predators durch und meldete sich nach der 2:5-Niederlage bei den Carolina Hurricanes am Samstag zurück.

In der Atlantic Division belegen die Red Wings den vierten Platz. "Es war großartig, unseren Roadtrip mit einem Sieg zu beenden. Wir müssen es einfach halten und Turnover vermeiden. Wir wollen jedes einzelne Spiel gewinnen und in die Playoffs. Dafür müssen wir in jedem Spiel auf die einfachen Dinge achten und immer wieder von vorne beginnen", sagte Seider.

Die Predators belegen Rang fünf in der Central Division und drohen nach der Niederlage den Anschluss im Kampf um die Playoff-Plätze zu verlieren.

Die Partie war von der NHL extra vorverlegt worden und wurde am frühen Nachmittag Ortszeit in Nashville ausgetragen, damit Eishockey-Fans in Europa das Spiel zur Primetime verfolgen konnten. Sie wurden nicht enttäuscht und sahen ein spannendes Duell.