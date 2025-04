NHL meldet Rekord: Erstmals über 23 Millionen Zuschauer

Zuschauerrekord in der NHL: Erstmals haben in der abgelaufenen regulären Saison mehr als 23 Millionen Fans die Spiele der 32 Teams in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga vor Ort miterlebt. Wie die NHL mitteilte, sahen genau 23.014.458 Menschen die 1312 Matches von Leon Draisaitl und Co. vor Ort - die alte Bestmarke stand bei 22.873.142 Fans in der Vorsaison. Die Auslastung der Spielstätten lag bei 96,9 Prozent.

Zuschauer-Krösus war Rekordmeister Montréal Canadiens, die "Habs" füllten das Centre Bell, die mit Abstand größte NHL-Halle, im Schnitt mit 21.105 Zuschauern. Der Liga-Schnitt lag bei 17.541 Besuchern, dieser wurde allerdings durch die Freiluftspiele zwischen den Columbus Blue Jackets und den Detroit Red Wings vor 94.751 Fans sowie den Chicago Blackhawks und den St. Louis Blues (40.933) angehoben. Gespielt wurde auch auch in Prag und Tampere, somit gab es 36 Austragungsorte.

Zuvor hatte die Basketball-Eliteliga NBA ähnliche Zahlen vermeldet. Dort kamen 22,3 Millionen Fans zu den 1230 Spielen der 30 Teams, die Auslastung lag bei 97 Prozent, der Zuschauerschnitt bei 18.147 Zuschauern. Zwar gab es in der NBA keine Freiluftspiele (zweimal gastierte die Liga in Paris), allerdings sind die Hallen im Schnitt größer als in der NHL. Elf NHL-Teams teilen sich die Arena mit einem NBA-Team.