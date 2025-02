NHL: Nächste Niederlage für Stützles Senators

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle schlittert mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL in eine Ergebniskrise. Die Kanadier verloren bei den Florida Panthers deutlich mit 1:5 und kassierten die dritte Niederlage in Folge. Schon zwei Tage zuvor waren die Senators beim 1:5 bei den Tampa Bay Lightning chancenlos gewesen.

Angreifer Stützle (23) bereitete mit seinem 39. Assist der Saison den zwischenzeitlichen Führungstreffer vor. Auf dem Weg zu ihrer ersten Play-off-Teilnahme seit acht Jahren stehen die Senators trotz der Niederlage aber weiter aussichtsreich da. Mit 62 Punkten sind die Kanadier Siebter in der Eastern Conference.

Die Buffalo Sabres um John-Jason Peterka konnten ihre Siegesserie nicht ausbauen und unterlagen 4:6 bei den Nashville Predators. Der Tabellenletzte der Eastern Conference hatte zuvor vier Erfolge in Serie gefeiert, Peterka blieb in Nashville ohne Scorerpunkt. Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks unterlagen bei den St. Louis Blues mit 5:6 nach Penaltyschießen, Reichel blieb in elf Minuten auf dem Eis blass.