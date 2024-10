NHL: Niederlagen für Sturm, Reichel und Grubauer

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat in der NHL mit den San Jose Sharks auch das neunte Spiel verloren. Das schlechteste Team der Vorsaison unterlag mit 3:7 bei den Vegas Golden Knights. Sturm erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5, es war sein erstes Tor in der laufenden Spielzeit. Die Sharks bleiben mit zwei Punkten Letzter der Western Conference.

San Jose ist damit das erste Team der NHL-Geschichte, das mit neun Niederlagen in aufeinanderfolgende Spielzeiten gestartet ist. In der Vorsaison hatten die Kalifornier erst im zwölften Anlauf den erlösenden Erfolg eingefahren.

Auch Lukas Reichel und Philipp Grubauer kassierten Niederlagen. Stürmer Reichel musste sich mit den Chicago Blackhawks mit 2:4 beim Stanley-Cup-Anwärter Dallas Stars geschlagen geben. Torhüter Grubauer kam beim 1:4 von Seattle Kraken gegen die Carolina Hurricanes nicht zum Einsatz.

In bestechender Form präsentieren sich weiter die Winnipeg Jets. Die Kanadier gewannen beim 5:3 bei den Calgary Flames auch ihr achtes Spiel, saisonübergreifend bauten die Jets ihre Siegesserie in der Hauptrunde auf 16 Erfolge nacheinander aus. Mehr waren bisher nur den Pittsburgh Penguins mit 17 Siegen (1992) gelungen. Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers hatten in der vergangenen Saison ebenfalls 16 Partien am Stück gewonnen, wie auch die Columbus Blue Jackets 2016.