NHL: Oilers verlieren ohne verletzten Draisaitl

Ohne den verletzten deutschen Top-Scorer Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der US-amerikanischen Eishockeyliga NHL eine Niederlage einstecken müssen. Die Kanadier unterlagen den Winnipeg Jets in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit mit 3:4 nach Overtime. Draisaitl, der mit 49 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt, fehlte wegen einer nicht näher benannten Verletzung, die er beim 7:1 über den Utah Hockey Club am Dienstag erlitten hatte.