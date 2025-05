NHL: Owetschkin scheitert mit Washington

Rekordtorjäger Alexander Owetschkin ist mit den Washington Capitals in den Play-offs der NHL bereits im Viertelfinale gescheitert. Das Hauptstadtteam unterlag den Carolina Hurricanes in der heimischen Capital One Arena mit 1:3 und verlor damit die Best-of-seven-Serie mit 1:4. Während Owetschkin damit weiter auf seinen zweiten Stanley Cup nach 2018 warten muss, treffen die Hurricanes im Halbfinale entweder auf die Florida Panthers oder die Toronto Maple Leafs (Stand: 3:2).

Im bereits entscheidenden fünften Spiel musste Washington in der Schlussphase einen bitteren Doppelschlag hinnehmen, Andrej Swetschnikow und Seth Jarvis ins leere Tor erzielten erst in der 59. und 60. Minute die entscheidenden Treffer. Die erstmalige Führung von Carolina durch Jordan Staal (10.) hatte Anthony Beauvillier (34.) für die Capitals noch ausgeglichen. Owetschkin blieb ohne Scorerpunkt und stand bei den beiden Gegentreffern in der Schlussphase auf dem Eis.

Leon Draisaitl muss mit den Edmonton Oilers weiter auf den Halbfinalgegner warten, denn die Dallas Stars vergaben ihren ersten Matchball. Dallas verlor bei den Winnipeg Jets nach schwachem Schlussdrittel klar mit 0:4 und liegt damit in der Serie nur noch 3:2 vorne. Ein Doppelpack von Nikolay Ehlers (43., 60.) sowie Treffer von Mark Scheifele (7.) und Wladislaw Namestnikow (53.) entschieden die Partie zugunsten der Jets. Spiel sechs findet am Samstag wieder in Dallas statt.