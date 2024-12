NHL: Peterka beendet Durststrecke mit Buffalo

Die Buffalo Sabres haben ihre Durststrecke in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit ihrem höchsten Saisonsieg beendet. Das Team um den Münchner John-Jason Peterka jubelte vor den Feiertagen über ein 7:1 bei den New York Islanders - es war der erste Erfolg seit genau einem Monat und zuvor 13 Niederlagen in Folge.

Peterka war am zwischenzeitlichen 5:0 durch Jack Quinn (39.) mit einem Assist beteiligt. Für den Stürmer war es die 15. Vorlage in der laufenden Saison, zudem kommt er in 33 Spielen auf zehn eigene Tore. Buffalo ist mit 28 Zählern Schlusslicht der Atlantic Division, die Play-offs sind aber noch nicht außer Reichweite.

Auch Lukas Reichel spielt mit den Chicago Blackhawks eine schwer durchwachsene Saison, konnte beim 3:4 bei Minnesota Wild aber immerhin einen Assist verbuchen. Am Ende stand für die Franchise aus Illinois dennoch die 23. Saisonniederlage im 35. Spiel.

Für Moritz Seider gab es beim 0:4 seiner Detroit Red Wings gegen die St. Louis Blues ebenfalls nichts zu holen wie für Nico Sturm: Der ehemalige Stanley-Cup-Gewinner kassierte mit den San Jose Sharks durch ein 3:4 bei den Vancouver Canucks die fünfte Niederlage in Folge.