NHL: Peterka gewinnt gegen Seider

John-Jason Peterka hat das deutsche Eishockey-Duell in der nordamerikanischen Profiliga NHL für sich entschieden. Gegen die Detroit Red Wings um Vize-Weltmeister Moritz Seider setzte sich der 22-Jährige mit den Buffalo Sabres 5:3 durch und feierte damit den dritten Sieg in Folge. In der Eastern Conference schoben sich die Sabres nun auf den fünften Platz, die Red Wings sind Achter.