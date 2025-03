NHL: Peterka trifft und verliert mit Buffalo erneut

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der NHL die zweite Auswärtsniederlage in drei Tagen kassiert - trotz seines 21. Saisontores. Nach dem 2:5 beim Utah Hockey Club unterlag der Vizeweltmeister von 2023 am Samstag auch bei Minnesota Wild mit 1:4.

Der 23-Jährige erzielte für die Sabres im Schlussdrittel (47.) das einzige Tor. Der Münchner, der bereits am Donnerstag getroffen hatte, hat sich in seiner dritten kompletten NHL-Saison weiter gesteigert. Bislang hat er in 63 Spielen bereits 53 Scorerpunkte verbucht, drei mehr als in der vergangenen Spielzeit in 82 Partien.

Buffalo bleibt nach der 41. Pleite im 68. Saisonspiel Tabellenletzter im Osten, die Play-off-Plätze sind weit entfernt.

Die siebte Niederlage in Folge musste Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks einstecken. Beim 1:4 bei den St. Louis Blues ging der Ex-Berliner leer aus. Dennoch erlebt auch er mit 20 Scorerpunkten in 61 Spielen seine erfolgreichste NHL-Saison. Chicago ist als Vorletzter im Westen bereits aus dem Play-off-Rennen ausgeschieden.