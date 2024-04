NHL-Playoffs: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers mit Traumstart

Anzeige

Die Edmonton Oilers sind mit einem Sieg in die Playoffs gestartet. Gegen die Los Angeles Kings gab es ein 7:4. Leon Draisaitl gelangen zwei Scorerpunkte.

Eishockeystar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben zum Playoff-Start in der NHL die Muskeln spielen lassen. Im ersten Achtelfinale schlugen die Kanadier die Los Angeles Kings mit 7:4, Draisaitl gelang ein Tor und ein Assist.

Mann des Abends im Rogers Place war aber Zach Hyman, dem ein Hattrick gelang. Draisaitl, einziger deutscher Spieler in der Postseason, legte das 4:0 durch Ryan Nugent-Hopkins auf (29.) und erzielte das 5:2 (42.).

Die Oilers ließen zwei späte Tore durch die Kings zum 3:6 und 4:6 zu (57./59.), der Auftaktsieg geriet dadurch nicht mehr in Gefahr. Warren Foegele machte während einer Empty-Net-Phase der Kings endgültig den Deckel drauf (60.).

Edmonton spielt zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde gegen die Kings, die Oilers setzten sich in den beiden Best-of-seven-Serien 2022 (4:3) und 2023 (4:2) jeweils durch. Der 28-Jährige Draisaitl hofft auch in diesem Jahr auf seinen ersten Stanley-Cup-Sieg. Spiel zwei findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Kanada statt.

Titelverteidiger Vegas Golden Knights schlug die Dallas Stars mit 4:3 und führt 1:0. Die Toronto Maple Leafs glichen im Osten die Serie gegen die Boston Bruins durch ein 3:2 im zweiten Duell aus. Die Caroline Hurricanes stellten gegen die New York Islanders mit einem 5:3-Sieg auf 2:0.