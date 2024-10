NHL-Regeln: Die wichtigsten Begriffe im Eishockey - mit Regeln und Strafen

Positionen

Teams: Der Kader eines Teams umfasst 23 Spieler, von denen 20 beim Spiel auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen.

Goalie: Die Hauptaufgabe des Torhüters ist, wie in allen anderen Sportarten, das Verhindern des gegnerischen Torerfolgs. Dafür trägt er eine besondere Schutzausrüstung, die Verletzungen durch den Puck vermeiden soll. In den letzten Jahren soll der Goalie aber immer mehr am aktiven Spielgeschehen teilhaben und wird auch im Spielaufbau mit einbezogen.

Verteidiger: Die Abwehr teilt sich in einen rechten und einen linken Verteidiger auf. Das Duo versucht den Gegner so weit wie möglich von eigenen Tor fernzuhalten und den Puck zu erobern. Darüber hinaus leiten sie die Angriffe ein und halten sich in der Offensive meist rund um die blaue Linie auf, um Abpraller und Rückpässe abzufangen.

Flügelstürmer: Left Wing und Right Wing sind meist die schnellsten Spieler auf dem Eis und bewegen sich häufig in der Nähe der Banden auf und ab. Auch der Bereich vor dem gegnerischen Tor gehört zum Terrain der Flügelstürmer. Im Angriff gehören Schüsse und Assists zu ihren vorrangigen Aufgaben - in enger Zusammenarbeit mit dem Center. Dazu sollen sie den Puck im gegnerischen Drittel sichern und stets für Torgefahr sorgen. In der Defensive bildet das Duo die erste Verteidigungslinie, die den gegnerischen Spielaufbau stören soll.

Center oder Mittelstürmer: Der Center bildet die vorderste Angriffsfront des Teams und hat sein Areal rund um das Tor des Gegners. Er soll den gegnerischen Goalie so gut wie möglich behindern und Schüsse der Teamkollegen gefährlich abfälschen. Darüber hinaus ist er meist für die Faceoffs verantwortlich und insgesamt eher der Mann fürs Grobe. In der Verteidigung hat der Center die Aufgabe, Nachschüsse zu verhindern und dem Goalie eine möglichst freie Sicht auf den Puck zu gewähren.

Schiedsrichter: Im Spiel sind immer zwei Hauptschiedsrichter und zwei Linesmen im Einsatz. Die Hauptschiedsrichter zeigen Strafen und Tore an, die Linesmen kümmern sich um Abseits und Icing.