NHL: Seider-Assist in der Overtime - auch Stützle stark

Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings den nächsten Sieg in der NHL eingefahren. Der deutsche Eishockey-Profi legte den 2:1-Siegtreffer für sein Team in der vierten Minute der Verlängerung auf und hatte damit entscheidenden Anteil am knappen Erfolg gegen die Calgary Flames. Für Seider war es die 13. Torbeteiligung in der Saison.