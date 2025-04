NHL: Seider führt Detroit zum Sieg

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat die Detroit Red Wings in der NHL zum Sieg geführt. Beim 6:4-Erfolg der Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Michigan gegen die Dallas Stars erzielte der deutsche Verteidiger im Schlussdrittel ein Tor, zudem gab er zwei Vorlagen. An den Play-offs wird Detroit aber auch im neunten Jahr in Serie nicht teilnehmen.

Auch Stürmer Lukas Reichel feierte mit seinen Chicago Blackhawks einen Sieg. Der 22-Jährige traf beim 4:3 nach Penaltyschießen bei den Montreal Canadiens, es war sein achtes Saisontor. Wie Detroit wird aber auch Chicago den Kampf um den Stanley Cup verpassen.

Die Edmonton Oilers verloren derweil deutlich mit 0:5 gegen die Los Angeles Kings. Star Leon Draisaitl verpasste mit einer nicht näher definierten "Unterkörperverletzung" auch das sechste Spiel in Folge, laut Coach Kris Knoblauch soll der Torjäger aber rechtzeitig zum Start der Play-offs (ab 19. April) wieder zur Verfügung stehen. Dann treffen die Kanadier wieder auf die Kings.

Nico Sturm kassierte mit den Florida Panthers eine 3:5-Niederlage gegen die New York Rangers. In fast 13 Minuten Eiszeit blieb der Nationalspieler ohne Scorerpunkt für den Titelverteidiger, der als Dritter der Atlantic Divison seinen Platz in den Play-offs schon sicher hat.