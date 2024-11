Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen siegte der Verteidiger mit den Detroit Red Wings 3:2 bei den Pittsburgh Penguins, der entscheidende Treffer fiel in der zweiten Minute der Overtime. Mit nun 15 Punkten aus 15 Spielen liegen die Red Wings auf Platz elf in der Eastern Conference.