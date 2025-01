NHL: Seider und Red Wings verlieren erneut

Der deutsche Eishockey-Profi Moritz Seider hat mit seinen Detroit Red Wings die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Dallas Stars unterlag das Team von Head Coach Todd McLellan 1:4. Seider blieb zum ersten Mal seit zwei Spielen ohne Torbeteiligung, für die Gegner aus Texas war es hingegen der erste Sieg nach zuvor zwei Niederlagen.

Die Red Wings liegen in der Eastern Conference auf dem 13. Platz, zuletzt hatten Seider und Co. noch sieben Siege in Folge gefeiert. Die Stars sind Vierter im Westen.