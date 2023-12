NHL: Seider verliert mit Detroit erneut

Anzeige

Vize-Weltmeister Moritz Seider ist mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in eine Krise geschlittert. Der elfmalige Stanley-Cup-Sieger verlor sein Heimspiel gegen die Anaheim Ducks mit 3:4 und kassierte die dritte Niederlage in Folge und die sechste in den letzten sieben Partien.

Im Rennen um die erste Play-off-Teilnahme seit 2016 haben die Wings ihre gute Ausgangsposition nach starkem Saisonstart aus der Hand gegeben. Das Seider-Team ist aus den Rängen für die K.o.-Runde herausgerutscht. Der deutsche Verteidiger steckt selbst in einem kleinen Tief: In den letzten sieben Spielen verbuchte der Ex-Mannheimer nur einen einzigen Scorerpunkt, auch gegen Anaheim ging der 22-Jährige leer aus.