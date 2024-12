NHL: Seider will in "jedem Spiel der beste Verteidiger" sein

Eishockeyprofi Moritz Seider blickt zufrieden auf seinen rasanten Aufstieg in der NHL in den vergangenen Jahren zurück. "Ich bin sehr happy, wie alles gelaufen ist und würde nichts anders machen", sagte der 23-Jährige in einer Medienrunde. Im Sommer hatte der NHL-Verteidiger bei den Detroit Red Wings einen langfristigen Vertrag über knapp 60 Millionen Euro unterschrieben und ist aktuell der bestbezahlte deutsche Eishockeyspieler.

Eine größere Verantwortung und die gestiegenen Erwartungen, die der hochdotierte Deal mit sich bringt, spüre er "nur von mir selber". Den eigenen Erwartungen wolle er selbstverständlich gerecht werden - Seider formulierte diese deutlich: Er versuche, in "jedem Spiel der beste Verteidiger zu sein, der auf dem Eis steht". Der Vizeweltmeister von 2023 "möchte Spiele entscheiden können" - mit Torbeteiligungen, aber auch anderen guten Aktionen, die nicht auf dem Statistikbogen auftauchen, beispielsweise einem "geblockten Schuss".

2019 hatte Detroit sich im Draft die Rechte an Seider gesichert, seit 2021 spielt er in der NHL. Er habe in seiner bisherigen Karriere viel gelernt, besonders "Konstanz". Außerdem lasse er das Spiel inzwischen "zu sich kommen": Manchmal könne weniger mehr sein, betonte der Nationalspieler, der sich zum aktuellen Zeitpunkt "mega wohl" fühlt.