NHL: Siege für Seider und Peterka

Anzeige

Die deutschen Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider und John-Jason Peterka haben in der nordamerikanischen NHL Erfolge gefeiert. Seider holte mit den Detroit Red Wings beim 3:2 n.V. bei den Chicago Blackhawks den fünften Sieg in Serie und steuert weiter auf Play-off-Kurs. Peterka gelang mit den Buffalo Sabres ein überraschendes 3:2 n.P. gegen die Carolina Hurricanes. Beide Nationalspieler blieben ohne Torbeteiligung.

In Chicago wurde Klublegende Chris Chelios eine besondere Ehre zuteil: Die Nummer 7 des früheren Verteidigers und Hall-of-Famers wird künftig nicht mehr vergeben. Der 62-jährige US-Amerikaner gewann dreimal den Stanley Cup, jedoch nie mit den Blackhawks aus seiner Geburtsstadt Chicago.

In Newark knackte der Russe Nikita Kutscherow beim 4:1 seines Klubs Tampa Bay Lightning über die gastgebenden New Jersey Devils als erster Spieler in dieser Saison die Marke von 100 Punkten. Mit seinen drei Assists und dem Tor zum Endstand steht der 30-Jährige bei 102 Zählern - 38 Tore und 64 Vorlagen.