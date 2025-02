NHL: Siegesserie von Seider und Detroit reißt

Die Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zuletzt sechs Siegen in Serie verlor das Team aus der Motor City mit 3:6 gegen Tampa Bay Lightning. Detroit muss nach der Niederlage um seinen Play-off-Platz bangen, die Columbus Blue Jackets könnten sie am Sonntag vorerst von Platz acht der Eastern Conference verdrängen.