NHL: Stützle mit Asisst - Sturm verliert

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL den vierten Sieg in Serie gefeiert. Beim deutlichen 5:2 bei den Philadelphia Flyers bereitete der Stürmer nach nur 24 Sekunden den Führungstreffer von Brady Tkachuk vor, für Stützle war es bereits der 46. Assist in der laufenden Saison. Ottawa liegt weiter auf dem ersten Wild-Card-Platz der Eastern Conference.