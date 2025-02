NHL: Stützle mit Vorlage - und nächster Pleite

Trotz einer Torvorlage hat Tim Stützle den Negativlauf seiner Ottawa Senators nicht beenden können. Die Kanadier kassierten beim 1:4 gegen die Winnipeg Jets ihre fünfte Niederlage in Serie in der US-amerikanischen Eishockeyliga NHL. Der 23 Jahre alte Stützle hatte den zwischenzeitlichen Treffer seines Teams zum 1:3 im zweiten Drittel vorbereitet; es war sein 41. Assists in der laufenden Spielzeit.

Die Senators peilen ihre erste Play-off-Teilnahme seit acht Jahren an, die Pleitenserie aber bringt das Ziel zunehmend in Gefahr. In der Eastern Conference ist das Team inzwischen auf Rang zehn abgerutscht.