NHL: Stützle-Treffer entscheidet deutsches Duell mit Reichel

Tim Stützle hat das Duell der deutschen Eishockey-Nationalspieler in der NHL gegen Lukas Reichel für sein Team entschieden. Beim 4:3-Erfolg der Ottawa Senators gegen Reichels Chicago Blackhawks erzielte Stützle den Siegtreffer in der Verlängerung.

Der Angreifer sorgte mit einer entschlossenen Einzelleistung für das Ende der Partie. Stützle erzielte das Tor zwar mit dem Schlittschuh, da er aber von seinem Gegenspieler bei der Aktion behindert wurde, zählte der Treffer dennoch. Der 23-Jährige sorgte damit für einen wichtigen Sieg der Kanadier im engen Play-off-Rennen im Osten, während die Blackhawks eines der schwächsten Teams der Liga bleiben.

"Das ist sehr wichtig" sagte Stützles Teamkollege Drake Batherson, der zwei Assists beisteuerte: "In der Eastern Conference ist es im Moment so eng. Heute Abend haben wir diesen Sieg wirklich gebraucht. Ein großes Tor von Timmy."

Stützle, der eine starke Saison spielt, unterstrich mit seinem 20. Treffer in der laufenden Spielzeit seine derzeitige Topform. Als erst viertem Spieler in der Geschichte der Senators gelang es ihm, in 13 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens einen Scorerpunkt zu erzielen.