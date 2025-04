NHL: Stützle trifft bei Torspektakel vor Play-offs

Der deutsche NHL-Star Tim Stützle hat sich mit seinen Ottawa Senators für die anstehenden Play-offs warmgeschossen. Im letzten Hauptrundenspiel siegte die Mannschaft aus Kanadas Hauptstadt mit 7:5 gegen die Carolina Hurricanes. Stützle bereitete zwei Treffer vor, den Endstand besorgte der Stürmer selbst.

Die Regular Season schloss Stützle mit 79 Scorerpunkten ab, in 82 Partien kam der gebürtige Viersener auf 24 Tore und 55 Vorlagen. Stützle war damit der produktivste Spieler der Senators, die erstmals seit 2017 wieder an den Play-offs teilnehmen. Dort bekommt es Ottawa mit den Toronto Maple Leafs zu tun. Die Best-of-seven-Serie beginnt in der deutschen Nacht zu Montag.

Für Moritz Seider und John-Jason Peterka ist die Saison dagegen beendet. Verteidiger Seider verlor zum Hauptrundenabschluss mit seinen Detroit Red Wings mit 3:4 nach Verlängerung in Toronto, der Deutsche legte den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 für seine Mannschaft auf. Es war sein 38. Assist der Saison.

Peterka verabschiedete sich mit einem Sieg in die Off-Season. Mit den Buffalo Sabres gewann der 23 Jahre alte Angreifer 5:4 gegen die Philadelphia Flyers. Peterka steuerte seinen 27. Saisontreffer und seine 41. Vorlage bei. Für den Jungstar stehen nun Verhandlungen an, sein Einstiegsvertrag in Buffalo läuft aus.

Alexander Owetschkin baute im Hauptrundenfinale seinen Torrekord weiter aus, nach dem Treffer im Spiel seiner Washington Capitals bei den Pittsburgh Penguins (2:5) liegt der Russe nun bei 897 Toren - und damit drei vor Legende Wayne Gretzky. Es war sein 44. Saisontreffer. Die Maurice Richard Trophy für den Torschützenkönig ging jedoch an Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers (52.).

Die Play-offs beginnen in der Nacht zu Sonntag mit dem Spiel der Winnipeg Jets gegen die St. Louis Blues.