NHL: Stützle vor dem Aus - Sturm siegt

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle steht mit den Ottawa Senators vor einem frühen Aus in den Play-offs der NHL. Der 23-Jährige unterlag mit seinem Team im dritten Spiel des "Battle of Ontario" den Toronto Maple Leafs mit 2:3 nach Verlängerung - in der Best-of-seven-Serie steht es somit 0:3.

Bei einer weiteren Niederlage wäre Stützles erste K.o.-Serie seiner Karriere damit schon in der ersten Runde beendet. In Spiel drei gegen die Maple Leafs sorgte der Siegtreffer von Torontos Simon Benoit nach 1:19 Minuten in der Verlängerung für Ernüchterung bei den Senators. Stützle, dessen Team nun vor heimischem Publikum einen sogenannten "Sweep" verhindern will, blieb ohne Scorerpunkt.

Besser läuft es weiter für den Augsburger Nico Sturm mit den Florida Panthers. Auch das zweite Spiel bei Tampa Bay Lightning konnten die Titelverteidiger für sich entscheiden. Der 2:0-Erfolg bringt die Panthers in eine komfortable Ausgangsposition vor den folgenden zwei Heimspielen.