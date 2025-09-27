NHL: Torpremieren für Stachowiak und Samanski

Die Eishockey-Nationalspieler Wojciech Stachowiak und Joshua Samanski haben bei ihren neuen Klubs in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihre Torpremiere gefeiert. Stachowiak, Vizeweltmeister mit der DEB-Auswahl 2023, war beim 6:5 in der Saisonvorbereitung mit den Tampa Bay Lightning gegen die Carolina Hurricanes sogar doppelt erfolgreich und lieferte einen Assist. Samanski, bei den Edmonton Oilers Teamkollege von Eishockey-Star Leon Draisaitl, traf beim 4:0 im kanadischen Duell mit den Winnipeg Jets und bereitete den Führungstreffer vor. Draisaitl sah wie Kanadas Idol Connor McDavid auf der Tribüne im Rogers Place zu.

Samanski (23), der von den Straubing Tigers nach Übersee wechselte, kämpft wie Stachowiak (26, zuletzt ERC Ingolstadt) um einen Platz im NHL-Kader. Er wurde gegen die Jets zum Spieler des Spiels gewählt. Trainer Kris Knoblauch lobte den Stürmer als "smarten Spieler und tollen Charakter". Dennoch werde Samanski "voraussichtlich" in diesem Jahr noch nicht mit Draisaitl und Co. auflaufen, "später einmal" sei das aber denkbar. Vorerst muss er sich wohl mit dem Farmteam der Oilers, den Bakersfield Condors, begnügen.

Und Stachowiak? "Er wird unserer Organisation weiterhelfen, daran besteht kein Zweifel", sagte Lightning-Trainer Jon Cooper über den Stürmer. Stachowiak selbst sprach von einem "aufregenden Spiel", dem ersten vor heimischem Publikum, und ergänzte schmunzelnd: "Ich bin froh, es hinter mir zu haben."

Die 109. Saison in der NHL beginnt am 7. Oktober. Titelverteidiger sind die Florida Panthers, die sich im Kampf um den Stanley Cup gegen Draisaitls Oilers durchgesetzt hatten.