NHL-Vertrag: Caroline Hurricanes holen deutschen Goalie Nikita Quapp

Der nächste deutsche Profi wechselt nach Nordamerika in die NHL. Nikita Quapp wechselt von der Düsseldorfer EG zu den Carolina Hurricanes

Nach Nationalspieler Wojciech Stachowiak bekommt in Nikita Quapp der nächste deutsche Eishockeyprofi eine Chance in der NHL. Die Caroline Hurricanes haben den 22-Jährigen mit einem Einstiegsvertrag (Entry Level Contract) über zwei Jahre ausgestattet. Das gab General Manager Eric Tulsky bekannt. Quapp erhält in der NHL ein Jahresgehalt von 775.000 Dollar, sollte es für ihn in die American Hockey League (AHL) gehen, gibt es 55.000 pro Jahr.

"Nikita ist ein herausragender Torhüter mit langjähriger Erfahrung in der höchsten deutschen Liga", sagte Tulsky: "Wir freuen uns darauf, seine Entwicklung beim Wechsel in den Profi-Eishockeysport in Nordamerika zu verfolgen." Der gebürtige Ravensburger Quapp hat in der abgelaufenen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neun Spiele für die Düsseldorfer EG absolviert. Vor seinem Engagement bei der DEG lief Quapp in der DEL für die Krefeld Pinguine und die Eisbären Berlin auf.

Quapp hatte sich für die kommende Spielzeit an die Eispiraten Crimmitschau (DEL2) gebunden, nun geht es nach Nordamerika. "Wir hatten am Freitag die Anfrage bekommen, Nikita für die NHL freizugeben. Wir haben uns trotz seines bestehenden Vertrages dazu entschlossen diesem Wunsch nachzukommen, wohlwissend, dass es für uns schwer wird, einen adäquaten Ersatz für ihn zu finden", sagte Teammanager Ronny Bauer: "Gleichzeitig wünschen wir Nikita viel Erfolg für die Chance, welche ihm die Carolina Hurricanes bieten."

WM-Teilnehmer Stachowiak hatte zuletzt einen Einjahresvertrag bei Tampa Bay Lightning unterschrieben. Der Stürmer verlässt den ERC Ingolstadt.