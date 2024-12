NHL: Vierte Niederlage in Folge für Reichel und Chicago

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Profiliga NHL die nächste Niederlage erlitten. Beim 2:4 gegen die Boston Bruins, der vierten Pleite nacheinander, kam der Angreifer auf etwa zehn Minuten Eiszeit, blieb dabei aber ohne Scorerpunkt.

In der Tabelle bleibt Chicago mit 18 Niederlagen aus 26 Partien auf dem letzten Platz der Central Division und auch in der NHL insgesamt. Die Play-offs hatten die Blackhawks in den letzten sieben Spielzeiten nur 2020 erreicht.