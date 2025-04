Ohne Draisaitl: Oilers siegen bei McDavid-Rückkehr

Auch dank Rückkehrer Connor McDavid haben die Edmonton Oilers in der NHL zurück in die Erfolgsspur gefunden. Zwar musste der Vizemeister beim 4:3 gegen St. Louis Blues weiterhin ohne seinen deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl auskommen, dessen kongenialer Sturmpartner McDavid legte bei seinem Comeback nach wochenlanger Verletzungspause aber drei Treffer auf. Darunter auch der umjubelte Siegtreffer durch den zweifachen Torschützen Connor Brown 19,7 Sekunden vor dem Ende. Insgesamt kommt McDavid nun auf 64 Assists sowie 26 Treffer in der laufenden Saison.

Die Oilers können durch den Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen allmählich für die Play-offs planen, vier Spiele vor Ende der Hauptrunde steht das Team auf Rang drei der Pacific Division.

Torjäger Draisaitl verpasste aufgrund einer nicht näher definierten "Unterkörperverletzung" bereits das dritte Spiel in Folge. Der Kölner, der mit bislang 52 Saisontreffern mit einigem Abstand bester Torschütze der NHL ist, war am Mittwoch aber wieder ins Teamtraining eingestiegen und könnte womöglich noch vor dem Ende der regulären Saison am 16. April in die Mannschaft zurückkehren.