Ohne Sturm: Florida gewinnt Overtime-Krimi

Ohne Nationalstürmer Nico Sturm haben sich die Florida Panthers im Play-off-Viertelfinale der Eishockey-Profiliga NHL zurückgemeldet. Der Titelverteidiger gewann das erste Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs in einem Overtime-Krimi mit 5:4 und verkürzte nach zwei Niederlagen zum Auftakt in der Best-of-seven-Serie auf 1:2.

Panthers-Coach Paul Maurice ersetzte die komplette vierte Reihe um Sturm, der damit erstmals in den diesjährigen Play-offs nicht zum Einsatz kam. Toronto ging bereits nach 23 Sekunden in Führung, Florida drehte einen 1:3-Rückstand und ging durch Jonah Gadjovich, der für Sturm ins Team gerutscht war, sogar in Führung (36.), doch Morgan Rielly schickte das Spiel in die Verlängerung (51.).

In dieser gelang Brad Marchand nach 15 Minuten und 27 Sekunden der umjubelte Siegtreffer. "Es war ein gutes Gefühl für die Gruppe", sagte der Kanadier. "Zu diesem Zeitpunkt der Saison gibt es keine leichten Spiele", sagte sein Teamkollege Sam Reinhart: "Es ist ein schmaler Grat zwischen Sieg und Niederlage, und auf diesem Grat haben wir uns in dieser Serie bewegt. Wir sind ruhig geblieben, fühlen uns in diesen Situationen wohl."

Spiel vier findet in der Nacht auf Montag erneut in Florida statt.