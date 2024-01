"Bodenständig": Seider hält viel von St. Brown

Anzeige

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hält große Stücke auf "Stadtnachbar" Amon-Ra St. Brown. "Die Suburbs sind hier jetzt auch nicht so riesig. Man ist sich schon öfter über den Weg gelaufen. Er macht einen sehr bodenständigen Eindruck", sagte der NHL-Verteidiger der Detroit Red Wings über den deutsch-amerikanischen Football-Shootingstar der Lions.

Er habe Wide Receiver St. Brown in einem Trainingscamp des NFL-Teams kennengelernt, sagte Seider in einer Online-Medienrunde mit deutschen Journalisten. Seitdem stehen die aufstrebenden Sportler in Kontakt. "Wir schreiben ab und zu bei Instagram", erzählte Seider.

Der Vizeweltmeister drückt St. Brown und den Lions in den Play-offs selbstverständlich die Daumen. "Ich bin ein riesiger Footballfan geworden. Die Lions spielen unglaublich. Das ist schon eine Cinderella-Story, die wir hoffentlich auch schreiben können", sagte der 22-jährige Seider, der beim Interview eine Lions-Kappe trug.

Das sei aber "eher Zufall" gewesen, so Seider: "Wir haben noch kleine Videos gedreht für Glückwünsche und viel Erfolg in den Play-offs gewünscht. Deshalb hat die Kappe den Weg auf meinen Kopf gefunden."