"Dauerscorer" Draisaitl: "Können jede Mannschaft schlagen"

Nach schwachem Saisonstart sind die Edmonton Oilers in der NHL wieder voll auf Kurs und für Leon Draisaitl auch ein Titelkandidat. "Ich würde uns mit Sicherheit oben reinpacken und sagen, dass wir jede Mannschaft in der Best-of-Seven-Serie schlagen können", sagte der deutsche Eishockeystar im Sky-Interview. Ob der Vizemeister sogar der Topfavorit auf den Titel sei, wisse er aber nicht: "Ich glaube, dass das in dieser Liga enorm schwer auszurechnen ist."

Edmonton hatte die ersten drei Saisonspiele klar verloren und nur langsam seine Form gefunden. Zuletzt gab es drei Siege nacheinander, Draisaitl hat in den vergangenen 14 Spielen immer mindestens einen Scorerpunkt verbucht, ihm gelangen in dieser Zeit zwölf Tore und 15 Assists. Der Kölner will seinen Lauf aber nicht überbewerten: "In Serien versuche ich nicht zu viel hineinzuinterpretieren. Die halten manchmal ein bisschen länger und manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Das ist in dieser Liga so, das habe ich über die Jahre gelernt. Aber das Team steht im Mittelpunkt und daran wird auch so eine Serie nichts ändern."

Trainer Kris Knoblauch ist von Draisaitls Form begeistert. "Das ist vielleicht die beste Verfassung, in der ich ihn als sein Coach in der regulären Saison habe spielen sehen. Insbesondere in den jüngsten Begegnungen hat er sich noch einmal unglaublich gesteigert", so Knoblauch.