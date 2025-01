"Sehr stolz": Draisaitl mit nächstem Siegtor für Oilers

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL einmal mehr entscheidend zum Sieg verholfen. Der gebürtige Kölner erzielte im Heimspiel gegen die Anaheim Ducks 95 Sekunden vor dem Spielende den Siegtreffer zum 3:2-Endstand. Es war sein 28. Saisontor und das 13. Spiel in Folge, in dem der Nationalspieler mindestens einen Scorerpunkt verbuchte.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mich immer dann einschalte, wenn es am nötigsten ist, das ist etwas, das mir sehr wichtig ist", sagte Draisaitl. Zum neunten Mal in dieser Saison erzielte der 29-Jährige, der in Kanada vor Saisonbeginn einen Rekordvertrag über acht Jahre und insgesamt 112 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte, das Siegtor für sein Team. Darüber hinaus führt er weiterhin die NHL-Torjägerliste an.

Edmonton liegt mit 50 Punkten auf Play-off-Kurs, allerdings ist noch rund die Hälfte der regulären Saison zu absolvieren.

Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators durch ein 0:4 bei den St. Louis Blues derweil eine Niederlage. Lukas Reichel fehlte den Chicago Blackhawks, die durch ein 4:2 gegen die Montreal Canadiens ihre Negativserie von fünf Niederlagen in Folge stoppten und sich für das 2:6 gegen St. Louis im Winter-Classic-Game rehabilitierten.