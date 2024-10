Sportwetten: Draisaitl mit Oilers Topfavorit auf den NHL-Titel

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers gelten in der am Mittwoch beginnenden NHL-Saison als größter Titelfavorit. Das geht aus den Quoten des Sportwettenanbieters bwin hervor. Gewinnt der Vorjahresfinalist den Stanley Cup, gibt es das Neunfache des Einsatzes zurück, Titelverteidiger Florida Panthers ist mit einer Quote von 10,00 notiert.

In der Nacht zu Donnerstag deutscher Zeit starten Draisaitl und Co. gegen die Winnipeg Jets die Mission Stanley Cup. Die Quote für einen Auftaktsieg liegt bei 1,60, die Jets haben eine Siegquote von 2,40.

Moritz Seider von den Detroit Red Wings und Tim Stützle von den Ottawa Senators werden im Kampf um die Eishockeykrone laut dem Anbieter nur eine Außenseiterrolle spielen. Setzt man auf einen Titelgewinn eines der beiden Teams gibt es bei einem Überraschungserfolg jeweils das 41-Fache des Einsatzes zurück.