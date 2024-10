Stützle dreht auf, Senators mit Feuerwerk

Doppelpacker Tim Stützle hat seine Ottawa Senators mit einer ganz starken Vorstellung zum Kantersieg in der Profiliga NHL geführt. Beim 8:1 über die St. Louis Blues gelangen dem deutschen Eishockey-Nationalspieler zwei Tore und zwei Assists, für den 22-Jährigen war es das erste Vier-Punkte-Spiel der Saison. Stützle wurde nach den 60 Minuten als bester Spieler ausgezeichnet.

"Wir sind hart zu uns selbst und wollen jeden Abend etwas erreichen. An manchen Abenden gelingt uns das, an anderen nicht", sagte Stützle. Es sei eine Art "Do-or-Die-Spiel" gewesen, "heute haben wir uns in allen drei Zonen gut unterstützt und nicht wirklich viel zugelassen."

Stützle erzielte im Canadian Tire Centre die Treffer zum 3:0 (16.) und 7:0 (48.), das 4:0 (20.) und 5:0 (32.) durch Brady Tkachuk bereitete der Stürmer jeweils vor. Für Ottawa war es der fünfte Sieg im neunten Saisonspiel, dadurch sprang das Team in der Tabelle der Atlantic Division um gleich vier Plätze auf Rang vier nach oben.

Nico Sturm gewann mit den San Jose Sharks das kalifornische Duell gegen die Los Angeles Kings 4:2. Dem deutschen Stanley-Cup-Champion von 2022 gelang vor dem 1:0 durch Jake Walman (3.) sein zweiter Assist in dieser Spielzeit. Goalie Philipp Grubauer saß beim 8:2 seiner Seattle Kraken bei Rekordmeister Montreal Canadiens auf der Bank.