Stützle scheitert: Ottawa verliert Penaltyschießen

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Anaheim Ducks verloren die Kanadier 3:4 nach Penaltyschießen.

Nachdem Stützle in der regulären Spielzeit mit seiner 30. Torbeteiligung in der laufenden Saison das zwischenzeitliche 1:1 durch Brady Tkachuk vorbereitet hatte, trat er im Shootout als erster Schütze der Senators an. Nach einem ruhigen Anlauf über die rechte Seite scheiterte der 22-Jährige am Ducks-Goalie Lukas Dostal. Danach trafen Terry Troy und Trevor Zegras für Anaheim zum Sieg. Ottawa blieb ohne weiteren Treffer.

In der Atlantic Division belegen die Kanadier nach 24 Spielen den vorletzten Platz. Die reguläre Saison der NHL endet am 17. April 2025.