Sturm: Draisaitl und Co. vor entscheidendem Final-Spiel

Ein Sieg muss her - oder der Titel ist wohl wieder futsch: Laut Marco Sturm (46) stehen Leon Draisaitl (29) und seine Edmonton Oilers in der Finalserie der NHL um den Stanley Cup "vor dem entscheidenden Spiel" gegen die Florida Panthers. "Wenn die Oilers verlieren, dann wird es sehr, sehr schwierig", sagte Sturm am Mittwoch in einer Medienrunde mit Blick auf das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie (Freitag, 02.00 Uhr MESZ): "Wenn die Oilers gewinnen, bekommen sie wieder ein bisschen Luft, ein bisschen ein anderes Momentum und sie spielen dann zu Hause."

Nach drei Partien liegen Draisaitl und Co. in der Serie mit 1:2 hinten, zuletzt gab es für die Franchise aus Kanada eine böse 1:6-Abreibung. Die Panthers spielen derzeit "einfach unglaublich", sagte der ehemalige Bundestrainer Sturm, für den zur nächsten Saison sein lang gehegter Traum vom Posten als Headcoach in der NHL bei den Boston Bruins wahr wird. Er wünscht Draisaitl "natürlich" alles Gute, "aber ich glaube, wir alle wissen, dass Florida momentan" wohl die "stärkste Mannschaft" ist.

Edmonton hatte vor einem Jahr ebenfalls gegen die Panthers um den Titel gespielt und nach den ersten drei Finalspielen sogar mit 0:3 hinten gelegen, ehe sich das Team zurückkämpfte und ein siebtes Duell erzwang - dieses ging dann allerdings mit 1:2 verloren.