Topstars Draisaitl und McDavid mit Auftritt in "Beer League"

Zwei Topstars in der "Beer League": Leon Draisaitl und Connor McDavid haben in Kanada mit einem ungewöhnlichen Auftritt für Aufsehen gesorgt. Die beiden Offensivikonen der Edmonton Oilers traten in Newmarket/Ontario zu einem Spiel in einer Freizeitliga an - verloren aber gemeinsam mit ihrem Team 2:6.

"Keine Ahnung, wie sie dazu gekommen sind", sagte Josh Williams, einer der am Spiel beteiligten Torhüter einem Fanblog. Die Partie fand im Magna Centre in McDavids Heimatort vor den Toren von Toronto statt. Draisaitl und McDavid, die in Trainingstrikots der Edmonton Oilers antraten, blieben jeweils torlos. Internet-Videos zeigen, wie McDavid eine große Chance vergibt.

In einem Interview mit dem Blog BarDown erzählte anschließend einer der Schiedsrichter, es sei "ehrlich gesagt unglaublich" gewesen, "die beiden auf dem Eis zu sehen, so etwas hast du noch nie gesehen". Ein anderer Referee bekannte, er sei "irgendwie überwältigt" gewesen, zugleich lobte er den Torhüter, der sich "überschlagen" habe, unter anderem McDavids Chance mit der Fanghand zunichte machte.

In den organisierten "Beer Leagues" (Bierliga) treten Hobby-Spieler und ehemalige Profis gegeneinander an, vor allem in den Sportarten Baseball und Eishockey, sie sind in der Regel über 30 Jahre alt. Nach Schätzungen gibt es in den USA und Kanada in den Eishockey-"Beer Leagues" gut 175.000 Spieler, viele sind bereits über 55 Jahre alt.