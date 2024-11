Tor und Vorlage: Draisaitl punktet fleißig weiter

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL wieder in die Spur gefunden. Beim deutlichen 6:2-Erfolg gegen die New York Rangers steuerte der 29-Jährige einen Treffer und eine Vorlage bei. Draisaitl schraubte sein Scorerkonto in dieser Saison damit auf 30 Punkte.

Mit 24 Zählern bleiben die Oilers nach dem zweiten Sieg aus den letzten fünf Spielen in der Pacific Division als Vierter an den Topteams dran. Ebenfalls ein Tor und einen Assist verbuchte Lukas Reichel, seine Chicago Blackhawks unterlagen dennoch bei den Philadelphia Flyers mit 2:3 nach Verlängerung. Mit nur 16 Punkten gehören die Blackhawks zu den schwächsten Teams der Liga.

Auch Tim Stützle ging mit den Ottawa Senators am Samstagabend (Ortszeit) leer aus. Der Stürmer erzielte immerhin in der letzten Minute noch den 3:4-Endstand gegen die Vancouver Canucks, für Stützle und Co. war es bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Ein Sieg gelang dagegen John-Jason Peterka, der mit seinen Buffalo Sabres 4:2 bei den San Jose Sharks ohne den verletzten Nico Sturm gewann. Verteidiger Moritz Seider hingegen kassierte mit den Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins eine 1:2-Heimniederlage.