Trotz Draisaitl-Tor: Edmonton kassiert Rückschlag

Auch Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers nicht vor einem erneuten Rückschlag in der NHL bewahren können. Obwohl der 29-Jährige einen Treffer und einen Assist beisteuerte, verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 2:6 gegen die Anaheim Ducks.

Draisaitl sammelte damit bereist im zwölften Spiel nacheinander Scorerpunkte, für die Oilers stehen aber dennoch sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen zu Buche. Mit 74 Punkten liegt Edmonton in der Pacific Division jedoch weiter auf Play-off-Kurs.

Nico Sturm setzte sich derweil im deutschen Duell mit John-Jason Peterka durch. Der 29-Jährige traf beim 6:2 seiner San Jose Sharks bei den Buffalo Sabres zum zwischenzeitlichen 2:1. Peterka konnte mit seinem Tor sowie einem Assist die vierte Niederlage in Folge von Buffalo nicht verhindern. Die Sabres sind mit 54 Punkten weiter das schwächste Team im Osten, ebenso die Sharks mit 43 Zählern im Westen.

Auch Nationalspieler Moritz Seider kassierte eine Niederlage. Der Verteidiger unterlag mit den Detroit Red Wings den Carolina Hurricanes mit 1:2. In der Atlantic Division liegt das Team mit 66 Punkten auf Rang vier. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam bei seiner Rückkehr in die NHL beim 3:4 seiner Seattle Kraken gegen Minnesota Wild nicht zum Einsatz. Der 33-Jährige war Ende Januar nach schwachen Leistungen von Seattle zum Farmteam Coachella Valley Firebirds in die AHL geschickt worden, um Spielpraxis zu sammeln.