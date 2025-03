Weiter ohne Peterka: Buffalo beendet Auswärts-Talfahrt

Weiter ohne den verletzten Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka haben die Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihre Pleitenserie in fremden Hallen beendet. Die Sabres gewannen 3:2 nach Verlängerung bei den Boston Bruins und feierten ihren ersten Auswärtssieg seit dem 21. Januar. Zuvor hatte Buffalo acht Auswärts-Niederlagen in Folge kassiert.

Trotz nun drei Siegen aus den jüngsten vier Spielen sind die Sabres weiter mit nur 60 Punkten in 66 Partien das schlechteste Team der Eastern Conference. Buffalo wird wohl zum 14. Mal in Folge seit 2010/11 die Play-offs verpassen - es ist die längste Durststrecke für ein Team in der NHL-Geschichte.

Peterka, der mit 51 Scorer-Punkten in der laufenden Saison bereits eine persönliche Bestmarke erreicht hat, fehlte zum dritten Mal in Folge wegen einer nicht näher erläuterten Unterkörperverletzung. Trainer Lindy Ruff sprach zuletzt aber vom baldigen Comeback des gebürtigen Münchners.