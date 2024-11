Wieder nach Verlängerung: Draisaitls Oilers siegen weiter

Deutschlands Eishockey-Topstar Leon Draisaitl findet mit den Edmonton Oilers in der NHL immer besser in Form. Das 3:2 nach Verlängerung gegen die Nashville Predators war für das Team aus Kanada der dritte Sieg in Folge. Der gut aufgelegte Draisaitl steuerte zwei Assist bei und durfte anschließend mit seinem Co-Star feiern.

Connor McDavid, der kongeniale Sturmpartner des Kölners, knackte als 99. Spieler in der Geschichte der Liga die Marke von 1000 Scorer-Punkten. In der 23. Minute veredelte der 27 Jahre alte Oilers-Kapitän eine Vorarbeit von Draisaitl zum zwischenzeitlichen 1:1 und ließ die Halle beben. "Er verdient das. Wir wissen sehr zu schätzen, was er für unsere Organisation bedeutet. Das ist eine großartige Nacht - legendär", schwärmte Draisaitl im Anschluss.

Nach schwachem Saisonstart zeigt der Trend beim Vorjahresfinalisten aus Edmonton durch den neunten Saisonerfolg weiter nach oben. "Wir mussten das Spiel heute gewinnen und haben das am Ende ja auch gepackt", sagte Draisaitl, dessen Team dennoch weiter im Tabellenmittelfeld der Western Conference zu finden ist.

Wie Draisaitl glänzten auch weitere deutsche Spieler in der Nacht auf Freitag als Vorbereiter. Nationalspieler John-Jason Peterka gelang beim 4:3-Erfolg n.V. seiner Buffalo Sabres gegen die St. Louis Blues ebenso ein Assist wie Tim Stützle beim 4:5 n.V. mit den Ottawa Senators gegen die Philadelphia Flyers. Nico Sturm legte beim 2:3 der San Jose Sharks gegen die New York Rangers ebenfalls einen Treffer auf.