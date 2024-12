Zwei Tore: Draisaitl führt Oilers zum Sieg in der NHL

Auch dank des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL zurück in die Spur gefunden. Der Kölner erzielte beim 6:3-Erfolg über die Columbus Blue Jackets zwei Treffer. Zuletzt war die Offensive der Kanadier nach zuvor drei Siegen in Folge beim 0:1 gegen Ex-Champion Vegas Golden Knights ordentlich ins Stocken geraten.

Draisaitl traf im zweiten Drittel zum 3:1 und setzte im Abschluss-Durchgang den Schlusspunkt. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid, der für seinen vor einigen Wochen erreichten 1000. Scorer-Punkt in der Liga geehrt wurde, steuerte insgesamt vier Assists bei. Nach dem schwachen Saisonstart setzt Edmonton mit dem 14. Sieg im 26. Saisonspiel damit seine Jagd auf die vorderen Tabellenränge fort.

Im deutschen Duell des Abends setzte sich Nationalspieler Tim Stützle gegen Moritz Seider durch. 2:1 hieß es am Ende zwischen Stützles Ottawa Senators und den Detroit Red Wings. Beide Spieler blieben ebenso ohne Scorerpunkt wie Jungstar John-Jason Peterka beim 2:3 nach Verlängerung seiner Buffalo Sabres gegen die Winnipeg Jets und Nico Sturm, der mit den San Jose Sharks eine heftige 1:8-Packung gegen Tampa Bay Lightning hinnehmen musste.

Nationalspieler Lukas Reichel muss sich derweil auf einen neuen Trainer einstellen. Am Tag nach der vierten Niederlage in Folge trennten sich die Chicago Blackhaws, das bisher schlechteste Team der Liga, von Coach Luke Richardson. Der Schwede Anders Sörensen übernimmt in Chicago zunächst interimsweise.